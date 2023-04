„Kõik see vägevus oli selleks, et varjata üht Euroopa välispoliitika suurimat läbikukkumist“

Euroopa hõivas välisministri töö praktiliselt kohe. Nimelt andis tähestik ja kalender Eestile Euroopa Nõukogu eesistumise au ja kohustuse maist novembrini 1996. Eesti välisministrist sai Euroopa Nõukogu ministrite komitee esimees. Ilmselt oli see esimene kord, kui taastatud Eesti Vabariigi kodanik juhtis tähtsat rahvusvahelist organisatsiooni. Euroopa Nõukogu ei tohi ära segada Euroopa Liiduga. Euroopa Nõukogu asutati Strasbourgis Prantsusmaal 1949. aastal. Aga luua otsustati Euroopa Nõukogu nn uue Euroopa kongressil mais 1948 Haagis. Sellel kongressil osales 750 tolle aja silmapaistvamat poliitikut. Kongressil pidas ajaloolise tähtkõne Winston Churchill, kes oli kongressi üks peamisi organiseerijaid. Churchill propageeris Euroopa Ühendriikide loomist, jättes sellest küll esialgu targu välja Suurbritannia. Euroopa Nõukogu loomisel osales Suurbritannia aktiivselt, on üks selle organisatsiooni asutajaliikmeid.

Aga see vägevus oli selleks, et varjata üht Euroopa välispoliitika suurimat läbikukkumist, diplomaatilisi vigu, mida tehti Balkani kriisile reageerimisel.

Mida tugevamaks ja suuremaks muutus Euroopa Liit, seda rohkem kaotas Euroopa Nõukogu oma poliitilist tähtsust. Siiski ei saa Euroopa Nõukogu, tema loomise fakti ja ka edasist tegevust kuni tänase päevani välja sugugi alahinnata. Euroopa Nõukogu keskendus üha rohkem õigusriigi ja inimõiguste temaatikale. Euroopa Nõukogu üks allasutus on väga suure poliitilise tähtsuse ja tundlikkusega Euroopa inimõiguste kohus. Nii võiks öelda, et Euroopa Nõukogu ja tema parlamentaarse assamblee loomine lõi poliitilise keskkonna väärtuspõhise Euroopa kujundamisele ja kaitsmisele. Rolli kaitsta õigusriiki ja inimõigusi täidab see organisatsioon tänaseni.

Haagi kongressi päevil arvati, et Euroopa Nõukogust saabki tulevase Euroopa juhtorgan. Täna kuulub nõukokku 47 liikmesriiki. Loodi Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee, milles täna on 318 liiget. Euroopa ühendamine läks siiski edasi teist teed mööda. 1950. aastak loodi Euroopa söe- ja teraseühendus, millest kasvas välja Euroopa Liit.

Vastuvõtjatele oli ette kirjutatud, et päevad oleksid töiseid kohtumisi täis, et vältida Euroopa Nõukogu delegatsiooni mässimist kohalikesse intriigidesse.

See oli mahukas reis. Me rentisime Tallinnast lennuki, reisilennukiks kohandatud endise sõjalennuki, mille reisijateruumis oli vaid üks aken. Aga ta oli päris suur, nii et kaasa sai tulla üsna arvukalt Euroopa Nõukogu ja ka Eesti välisministeeriumi töötajaid. Esimene peatuskoht oli Aserbaidžaan, siis Gruusia ja lõpuks Armeenia. Vastuvõtjatele oli ette kirjutatud, et päevad oleksid töiseid kohtumisi maksimaalselt täis, selleks et vältida Euroopa Nõukogu delegatsiooni mässimist mingitesse kohalikesse rahvusvahelise poliitika intriigidesse. Armeenia oli ju sõjaga vallutanud osa Aserbaidžaanist, Gruusias oli hiljuti olnud kodusõda.

Üldiselt see õnnestus, välja arvatud Armeenias. Ootamatult ütlesid korraldajad, et tehnilistel põhjustel pole üht planeeritud kohtumist võimalik läbi viia, aga selle asemel on võimalik külastada kuulsat vanade käsikirjade hoidlat Matenadarani. Enne, kui mina reageerida jõudsin, väljendas peasekretär oma entusiastlikku nõusolekut.

Aimasin halba. Ja täiesti juhuslikult oligi sihtkohas näitus, mis tõestas, et Mägi-Karabahh on igavesti olnud Armeenia osa.

Kolm Taga-Kaukaasia vabariiki olid võrreldes Eestiga justkui teine maailm. Rahvusvaheliselt isoleeritud, majanduslikult kehvas seisus. Välja arvatud Asebaidžaan – nafta –, aga seegi riik oli ikkagi esialgu veel üsna tagasihoidlikul tasemel. Teistes riikides ei jätkunud elektrit, konditsioneere polnud või need ei töötanud, valitses põrgukuumus (oli juulikuu).

Meie oma missiooniga vähendasime sammukese võrra nende riikide rahvusvahelist isoleeritust. Mõne aja pärast said neist Euroopa Nõukogu liikmesmaad. Kaasa tõime väärtuslikku süvateavet nende riikide poliitilistest ja majanduslikest oludest.

Vastu võeti meid muidugi vägevalt. Bakuus sõidutasid delegatsiooni juhte Nõukogude juhtidele mõeldud limusiinid ZIL (president Heydar Alijev oli ju endine poliitbüroo liige, ju tõi ta oma sõidukid kaasa).