FOTOD | Tallinna rüütliordude muuseumis avati Ukraina sõjaliste teenetemärkide näitus

Näitusel on eksponeeritud teisena kõrgeim sõjaline teenetemärk Lahinguteenete Rist ning selle kavandid koos dokumentidega. Tegemist on esimese korraga, kui neid uusi autasusid näitusel eksponeeritakse. Väljapanek jääb avatuks 2. septembrini 2023.

Lahinguteenete Rist asutati 5. aprillil 2022 Ukraina presidendi poolt, et autasustada Ukraina relvajõudude sõdureid isikliku vapruse ja lahingus üles näidatud silmapaistva kangelaslikkuse eest elu ohustavas olukorras ning otseses kontaktis vaenlasega; samuti sõjaliste operatsioonide silmapaistva juhtimise eest. Tegemist on Ukraina teiseks kõrgeima autasuga. Teenetemärkide hierarhias paikneb see Ukraina kangelase tiitliga kaasneva Kuldtähe järel. Lahinguteenete Risti saab ühele isikule annetada kuni kolm korda.

Presidendi autasu „Ukraina kaitsmise eest“ asutati 5. augustil 2022 ja anti esmakordselt välja samal päeval. Ukraina autasude süsteemis on see järgmine pärast autasu „Osalemise eest terrorismivastases operatsioonis“. See autasu on mõeldud sõjaväe, korrakaitse, territoriaalkaitseüksuste, ametiasutuste, ettevõtete ja organisatsioonide liikmetele ning vabatahtlikele, nii Ukraina kodanikele kui ka välismaalastele.