Maailma parim sommeljee: elusolemise tunne on piisav põhjus, et avada vein!

See, et meie regioon viimaks sel moel esile tõuseb – paratamatult on kiusatus Tomsonsi edu ka naabritele laiendada – ei ole tiitlikandja meelest sugugi imekspandav. Veinimaa tausta ja traditsioonide puudumine võib olla ka vabastav, meeli avav. Veinimaailmas muljetavaldava karjääri teinud Tomsons ise on kahtlemata otsiva ja uudishimuliku meelega sommeljee. Karta on, et pidama jäämist pole oodata nii pea. Vestlus Tomsonsiga toimus veebruari lõpus, veidi pärast tiitlivõitu.

Palju õnne uhke saavutuse puhul! Mida maailma parima sommeljee tiitel sinu jaoks sisuliselt muudab?

Inimesena ei ole minu jaoks tegelikult suurt vahet, aga mõistagi tähendab see selgelt rohkem tähelepanu. Lisaks pressi huvile on avatud palju uusi uksi ja see tähendab, et pean võtma vastu olulisi otsuseid. Lisaks Lätis toimuvale on ka üksjagu rahvusvahelisi projekte, kutseid, üritusi, koostööpakkumisi. Mulle saadetakse palju veine maitsmiseks. Eks tahetakse kasutada võimalust, et sommeljeest võiks saada ka brand ambassador või influencer.

See tähendab, et sind pillutakse selle kõige käigus ka suurte rahapakkidega?

Seal on rahast ikkagi palju enamat.

Sa oled varem võitnud üksjagu võistlusi ja muu hulgas ka Euroopa parima sommeljee tiitli. Mis on erinevate võistluste vahe?

Eelkõige on vahe prestiižis. Näiteks rahvuslik võistlus on tore, aga tähelepanu on sel juhul kohalikul turul. Baltikumi võistlused on juba keerulisemad ja ka tähelepanu on palju suurem. Euroopa ja maailma parima sommeljee valimine on aga juba täiesti teine level. Need võistlused on ka raskemad, ehkki see raskusaste pole võrreldes teistega kosmoses. Näiteks teooriaosas peab olema alati pisut õnne, sest kõike ei saagi teada. Euroopa ja maailma võistlustel on teemade ring niivõrd lai. Maailmameistrivõistlustel oli saja küsimuse jaoks 90 minutit. Surve on tohutu, skaala on suurem ja närvipinge tähendab, et pead selleks ka vaimselt valmistuma.

Kuidas end kõige paremini võistluste pinge osas ette valmistada?