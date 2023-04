ANALÜÜS | Karoliina Vasli: Ratas hoiab Keskerakonda pantvangis. Nüüd istutakse eri nurkades, rusikad taskus

Õigemini, mis võit see on. Tänane tulemus näitas selgelt, et parteis on palju neid, kes ihkavad muudatusi ja sisulist arutelu. Viimaseks on ainest ohtralt. Vaata, mis nurga alt tahes - Keskerakonna jaoks olid riigikogu valimised krahh. Sel pole ühte põhjust – näiteks EKREIKE –, vaid see on laiem probleemide kobar.