Juhan Ulfsak: kunstis on see mulle lihtsam kui elus – mitte kaotada lootust

Õhkkond enne „Teoreemi“ esietendust Draamateatris on ärev. Juhan Ulfsakilt (50) oodatakse ju palju, sest ta on tipus, ta on alati hea, olgu laval või filmis, olgu peaosalise või lavastajana. Alles sai ta von Krahlis lavastatud „Melanhoolia“ eest lavastajapreemia ja Kertu Moppeli „Mefistos“ mängimise eest meespeaosatäitja preemia. Pasolini pole muidugi lihtne ülesanne, sest... Pasolini on raju. Nii et ta on tegelikult Ulfsakile just paras, sest Ulfsak on raju. Loomulikult läks „Teoreem“ täismajale. Peale kõigi nende, kes ikka esikaid väisavad, oli ennast kohale vedanud ja lille löönud silma järgi hinnates rekordarv Eesti kultuuriministreid eri aegadest.