SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kas juba varsti? Ukraina on pealetungi eel hakanud hävitama Venemaa sidevahendeid

Venemaa Z-kanalitest õhkus rahulolu, et lõpuks ometi olevat nn rahvavabariikide üksused Avdijivka juures lahingusse läinud nende arvates õigesti – kõige ees tankid, nende järel jalaväe lahingmasinad koos jalaväega ja kõige lõpus termobaarilised relvad TOS-1A, kus õhust juhivad tagapool asuvate suurtükkide tuld droonid. Paraku on senine sõjakäik näidanud, et nii rünnakule minemine on kõige kindlam viis Venemaal oma tehnikast ilma jääda – tankid on lagedal maastikul ukrainlaste jaoks suurepärased sihtmärgid. Niimoodi rünnates pole nad viimasel ajal kuskil edu saavutanud. Aga las nad üritavad ja ainuke hea Venemaa tank on sodiks lastud Venemaa tank.