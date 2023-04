Ühe väepealiku surmani? Sudaanis sõdivad võimu pärast ühiselt riigipöörde korraldanud kindralid

Paljud sudaanlased on mitmendat päeva vee ja elektrita. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et haiglates hakkavad vigastatute ravimiseks vajalikud varud otsa saama, samuti sai eile tabamuse vähemalt kaks Hartumi haiglat. Kõik riigi ametiasutused, koolid ja pangad on suletud.