Ivo Pilving: Nursipalu inimestele tuleb kohe pakkuda täielikku hüvitist

Riigikohtu hiljutine otsus Pärnu linna ja OÜ Parem Kallas vaidluses tõi taaskord esile erimeelsused omandipiirangute hüvitamise küsimuses. Kuigi ülekaalukas osa sääraseid hüvitamisi toimub riigi ja omaniku kokkuleppel, on siiski küllalt näiteid, kus üks pool arvab, et teine tahab teda pügada. Kurdetud on maaomanike väga erineva kohtlemise ja protsessi igavikulise kestuse üle.