Esimene sõjakuritegu, milles neid kahtlustatakse, on Ukraina laste röövimine ja Venemaa territooriumile deporteerimine. Hinnangute järgi on Venemaa röövinud vähemalt 10 000 Ukraina last. Kindlasti on vaja esitada uus süüdistus Ukraina tsiviiltaristu tahtliku ja metoodilise hävitamise eest.