REISIKIRI | Keenia tänavail on Kalašnikovi automaatidega mehed harilik vaatepilt

Minu jaoks on see esimene kord Sahara-taguses Aafrikas. Reisi eel olin tabanud lähedaste nõutuid pilke. „Kas tead, et paistad seal oma blondide juustega kõigile silma? Vaata, et sa ikka tagasi tuled,“ rõhutati mulle. Mustal mandril on tõepoolest kõik teisiti kui kodus. Kuid see ei tähenda, et sinna ei tasuks minna.