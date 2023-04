SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaal ei ole pealtungiks jõudu, aga hambaid meeldib talle näidata ikka

Ukraina sõja põhilised sündmused toimuvad praegu strateegilise kommunikatsiooni ja diplomaatilisel tasandil. Hiina kaitseministri visiidil ei ole seni ilmnenud selgelt tajutavaid tulemusi. Hiina ametnikud kordasid eile oma viimaste kuude mantrat, et Hiina ja Venemaa on strateegilised partnerid ja ehitavad üles täiesti uut laadi kahepoolset suhet. See on selge sõnum Hiina Rahvavabariigi toetuse kohta Venemaale. Otseselt sõda Hiina aga ei toetavat ja töötab selle nimel, et konflikti läbirääkimistele suunata. Hiina üritab laiemalt näidata oma võimet tegeleda konfliktide lahendamisega globaalselt.