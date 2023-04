Juristid ei näe, et nõusolekupõhisus teeks vägistamisohvrite elu kergemaks. Naisõiguslased: see annab ohvrile hääle

Kui naine (enamik seksuaalvägivalla ohvreid on naised – M. E.) ütleb mehele, et ta ei taha seksida, annab oma vastumeelsusest märku puiklemisega ja rabelemisega, kuid mees arvab ikka heaks vahekorda alustada, tähendab see, et mees on naise vägistanud. Lihtsustatult: praegu kehtib Eesti seadusandluses põhimõte „ei on ei“.