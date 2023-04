RAAMATUBLOGI: Maigret’ öisel teeristil

Niisiis leitakse Taani aadliku garaažist naabrite auto, milles „ilutseb“ Antwerpeni teemandikaupmehe laip. Mõistagi ei tea aadlik, Carl Andersen, pikk, kõhn, ülbe ja värvitu, asjast midagi, isegi pärast 18-tunnist järjepidevat ülekuulamist ei taota ta tõde. Ka ta kummaline õde ei too loosse selgust... Kõik on kahtlased – nii Andersen, tema õde, naaber ja ka Kolme Lese teeristis paikneva garaaži omanik... Näib, et keegi pole see, kes pealtnäha on ning valet on oluliselt enam kui tõde. Seega ei jää Maigret’l muud üle, kui teeristile minna, et ses segapudrus selgust saada.