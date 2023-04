Kristo-Taavi Ruus: riigi paanilised reguleerimised pärsivad inimeste enda vastutust

Probleemi lahendamiseks tuleb jätkata riigireformiga. Riigireformist on palju räägitud ning riigireformi raames on ka palju ära tehtud. Reformi valguses on ühendatud kohalikke omavalitsusi, liidetud asutusi, tsentraliseeritud riigi tugiteenuseid, näiteks riigi tugiteenuste keskusesse, disainitud ja viidud e-kanalitesse avaikke teenuseid jne. Riigireformi on eest vedanud peamiselt keskvalitsus, kuid suure ideelise panuse on andnud ka Riigireformi sihtasutus, kes muuhulgas on teinud ettepaneku õigusloome mahu vähendamiseks.

Õigusloome mahu vähendamine on jäänud riigireformis pigem tahaplaanile, kuid riik võiks julgemalt mõelda õigusloome reformimisele, vähendades erinevate loamenetluste, kooskõlastuste kohustust ja kaitsevöönditest tulenevaid piiranguid. Vabariigi valitsuse 5. augustil 2021 heaks kiidetud riigireformi tegevuskava aastateks 2021-2023 lõppeb ning tegevuskava uuendamisel tasub kaaluda radikaalsemalt õigusloome süsteemsemat kärpimist.

Riigireformi 2021-2023 aastate tegevuskava kohaselt on riigireform vajalik eelkõige selleks, et Eesti saaks hakkama demograafiliste trendide mõjudega piiratud ressursside tingimustes ja pakkuda jätkuvalt kvaliteetseid avalikke teenuseid üle Eesti. Riigireformikava seab mitmeid häid eesmärke ja tegutsemissuundi, muuhulgas on üheks suunaks märgitud bürokraatliku töökorralduse vähendamine. Kehtivas dokumendis pole kahjuks otseselt käsitletud üleregulatsiooni temaatikat.

Bürokraatia vähendamise eesmärgi täitmine muutub üha raskemaks, kui me ei kahanda seaduste ja määruste hulka. Riik peab arvestama sellega, et avalikul sektoril pole juba lähitulevikus piisaval hulgal spetsialiste, kes on pädevad õigust rakendama.

Parem lahendus pole ka see, kui avalikud teenused e-keskkonda viia, sest e-keskkonnad ja tehisintellekt vajavad samuti töökäsi ning arendus- ja ülalhoiuvahendeid. Väikese ja kahaneva rahvaarvuga riigis on rahalised võimalused teadagi piiratud.