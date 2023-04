PÄEVA TEEMA | Alis Tammur: peretoetus ei tohi põhjustada olukorda, kus raha on suurem eesmärk kui lapsed ise

Muutumas on ka see, et haridus ja laste arv on pöördvõrdelises suhtes – kõrgharidusega naistel on järjest rohkem lapsi. Seda on toetanud võrdsem koduste tööde jaotus tänapäevastes lasterikastes peredes ja riigi poolt loodud tingimused töö- ja pereelu ühildamiseks. Ühtlasi näitab see, et lapsi saadakse siis, kui elu on turvaline ja tulevik kindlustatud. Turvalisust peab pakkuma ka ühiskond laiemalt. Kõige enam on Eestis lapsi sündinud majanduslikult stabiilsetes tingimustes.