Cage’i pöörasemaid filme on seejuures 1988. aasta „Vampiiri suudlus“, kus ta mängib kontorirotti, kes ühel heal päeval hakkab uskuma, et ta on vampiir. Enda stiili üheks suureks kujundajaks on Cage nimetanud Saksa impressionismi, mille mõjusid näeme Hollywoodi kuldajastu klassikalistes õudusfilmides, sh 1931. aasta „Draculas“, mille otsene järg on 2023. aasta „Renfield“. Nicolas Cage’ilt on seepärast Dracula mängimist oodatud pikalt ja küllap ta isegi on selle poole püüelnud.