FOTOD | Allee galeriis avati Rumeenia maastikumaalide näitus

Läbi aegade on aedade kujundamine olnud üks esteetilise keskkonna rajamise levinumaid viise. Prantsuse korrapärase struktuuriga pargid, inglise romantilised pargid, metsapargid, koduaiad on aga ka olnud sajandeid inspiratsiooniallikaks maalikunstnikele. Neid erinevaid aiavorme näeme ka rumeenia maalijate töödes, kusjuures aia- ja pargikultuuri visualiseerimist tõlgendavad nad peamiselt realistlikumas ja impressionistlikumas laadis, kuid samuti fotorealistlikus stiilis. Kõrvuti vabaõhumaaliga on juba ateljees maalitud kompositsioonid, topograafiliselt määratletavate paikade kõrval fantaasiamaastikud või aedadega seostatavad traditsioonilised elemendid nagu lillebuketid ja lillepeenrad. Tundelisus, muljelisus ja genius loci otsimine on seda väljapanekut kõige paremini iseloomustavad omadused.