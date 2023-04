LP ROOTSIS | „Kas me läheme ka sel korral Tartusse?“ Rootsi kuninglik paar ootab riigivisiiti Eestisse

Mai esimesel nädalal saabub Eestisse riigivisiidile Rootsi kuningapaar. Viimati käisid Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia Eestis riigivisiidil 1992. aastal. Ehkki praeguseks on sellest möödas üle 30 aasta, on neil toonane külaskäik siiani meeles. Tõsi küll, mitte pisiasjadeni. „Mulle tundub, et ajad praegu eri visiidid omavahel segamini,“ noomis kuningas kuningannat meie kolmapäeval Stockholmi kuningalossis toimunud kohtumisel.