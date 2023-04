FOTOD | ERSO esineb koos erakordse viiuldaja Hugo Ticciatiga

Hugo Ticciati on Rootsis resideeriv inglise päritolu viiuldaja, kes on tuntud oma sügavalt emotsionaalsete esituste ja mitmekülgse repertuaari poolest. Viiuldaja, ansamblijuhi ja dirigendina ammutab ta inspiratsiooni kõikvõimalikest loovuse vormidest, olgu selleks siis maailmaesiettekannete esitamine maailma mainekamates kontserdisaalides, improviseerimine munkadega Indias või uuenduslike kavade väljatöötamine O/Modernti kammerorkestrile ja samanimelisele festivalile, mille ta asutas 2011. aastal. Ticciati on maininud, et tema muusikalisele lähenemisele on mõju avaldanud filosoofia ja meditatsioon, mis aitavad tal muusikasse süveneda ning avada uusi ja erinevaid tõlgendusviise.

Eestiga seovad Ticciatit pikaajalised muusikasidemed. Ta on mitme Erkki-Sven Tüüri teose esmaettekandja ja teinud koostööd Tallinna Kammerorkestriga. „Mind on alati köitnud eesti muusikaelu ja suhted Arvo Pärdiga on minu jaoks otsekui avanud uksi paljudesse uutesse helimaailmadesse,“ räägib Ticciati. „On palju kaasaegseid Eesti heliloojaid, kellega töötates tunnen resonantsi – Tüüriga olen palju koos töötanud, hiljuti alustasin koostööd Tõnu Kõrvitsaga. Muidugi on see pannud mind huvi tundma varasema eesti muusika vastu, nii et on alati tõeline rõõm avastada ühe riigi vaimu läbi selle muusika. Lisaks muidugi uskumatult hea eesti koorimuusika, mida ma väga armastan.“