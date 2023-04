Kui Juhan Smuuli kangutamine kirjanike liidu maja seinalt korda läheb, ei maksa arvata, et sellega on teema ammendunud. Muhulaste hulgas saaks liit nii hirmsa inkvisitsiooniorgani maine, et peaksin sealt välja astuma, kui tahan saarel veel nägu näidata. Smuul on Muhu suurkuju, kellega märkimisväärne osa saarerahvast on pealekauba veresuguluses. Alles hiljuti käisid muhulased õhinaga „Suvitajaid“ vaatamas, kuna kultusfilmi „Siin me oleme“ moodne versioon põhineb lõpuks ju ühel Smuuli lool ja on seega veidi ka Muhu oma.