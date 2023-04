„USA tahtis lubada Vene vägede paigutamist piiridele lähemale. Sellele olid resoluutselt vastu kaks välisministrit – Türgi ja Eesti oma.“

Meenutamist väärivad ka kokkupuuted Türgiga. Tegin ka visiidi Türki. Peaminister oli siis Tayyip Erdogan. Temaga oli väga meeldiv ja sõbralik kohtumine. Hilisemas elus Euroopa Komisjonis tuli mitu korda Türgis käia ja sealsete juhtidega – peaminister Erdogani ja välisminister Abdullah Güliga – kohtuda. Suhted Türgiga on keerulised. Aga välisministri aegadest on mul meeles, et USA tahtis Venemaa soovidele vastu tulla ja muuta tavarelvastuse piiramise lepingut, millega oleks lubatud Vene vägede paigutamine piiridele lähemale nii põhjas kui lõunas (Tšetseenia sõda!). Sellele olid resoluutselt vastu kaks välisministrit – Türgi ja Eesti oma. Mida me ka täna Türgist ja tema presidendist arvame, ärme unustame Türgi ja Venemaa suhete ajalugu. Selles on vähe sõprust, pehmelt öeldes, ja nii mõneski küsimuses on Türgi väärtuslik liitlane nii Euroopale kui Eestile. Jälle see eetilise realismi probleem.