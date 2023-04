VALEINFO: PALJASTATUD | Propaganda, valeinfo ja tehisaru: mida uskuda ja mida mitte

Midjourney on „tekstist pildiks“ tehisintellektirakendus, mis töötab nüüd oma viiendal versioonil. Esimene versioon ilmus eelmise aasta juulis. Veel mõni nädal tagasi genereeris programm inimestele neli või kuus sõrme, imelikke soenguid ja ebamääraseid kontuure, kuid nüüdseks on arendajad need vead eemaldanud.

See, et mingid ilmselgelt hullumeelsed asjad muutuvad internetiavarustes ülimenukaks, on alles jäämäe tipp.

Kurikuulsad pildid käeraudus Putinist, politsei eest põgenevast Trumpist ja „Balenciaga paavstist“ hakkasin kulutulena levima ja jõudsid ka Eesti sotsiaalmeediasse. „Nad on tehtud nii uskumatult ägedaks, et inimesed saavad tõenäoliselt aru, et see ei ole tõsi, aga sellegipoolest lähevad asjaga kaasa,“ ütles Klaassen.

„Kindlasti jääb mingi osa inimestest seda lõpuni uskuma ja ei võta kuulda ühtegi vastuväidet,“ ütles Tartu ülikooli meediapädevuse nooremteadur Maia Klaassen. „Mõni ütleb kohe, et see on jama, ja tõenäoliselt riputab mingi meediaväljaanne isegi lühikeseks ajaks üles uudise. Küsimus on selles, kui suur protsent on neid, kes usuvad selliseid asju ilma ühegi kõhkluseta.“

Ilmselt ootab see varsti ees ka Eestit. Ehkki tehisaru alles õpib erinevaid väiksemaid kontekste ja kultuure tundma – näiteks ei saa ta veel hästi aru, kes on Alar Karis või Jüri Ratas –, siis ilmselt ei ole see varsti enam mingi probleem. Mis aga juhtub, kui satiiri eesmärgil ilmub homme sotsiaalmeedias pilt näiteks Kaja Kallasest ja Putinist, kes naeratades Kremli seinte vahel kätt suruvad?

„Võimsamaid tehisintellektisüsteeme tuleks arendada alles siis, kui me oleme kindlad, et nende mõju on positiivne ja riskid on hallatavad,“ seisab kirjas.

Teadlased, ettevõtjad ja seadusandjad on aastaid vaielnud, kas ja kuidas tehisaru arengut reguleerida. „Peatage hiiglaslikud tehisintellektieksperimendid,“ seisab Twitteri omaniku Elon Muski algatatud avalikus kirjas , millel on praeguseks üle 27 000 allkirja. Nende hulgas on ka Skype’i kaasasutaja Jaan Tallinna oma.

Generatiivne ehk loov tehisintellekt on tehnoloogia, mis analüüsib tohutuid andmemahte, otsib mustreid ja loob seejärel originaalmaterjali, mis sarnaneb inimese loodule. Tuntuimad rakendused teksti genereerimiseks on ChatGPT ning visuaalide loomiseks DALL-E ja Midjourney.

Kuigi Photoshop ja muud digitaalsed manipuleerimisvahendid on juba vana teema, siis plahvatuslikult areneva tehisaruga on valeinfot ja propagandat toota lihtsam, efektiivsem ja odavam kui kunagi varem.

Klaasseni sõnul on oluline tugevaid emotsioone tekitavat sisu nähes võtta aega ja süveneda, kas see on ikka loogiline ja tõsiseltvõetav. „Ei pea ju iga asja puhul kümme minutit mõtisklema, vaid me räägime sekunditest. Ja kui me seda ei tee, siis võivad ka nalja või satiiri eesmärgil toodetud võltsingud kanda tõsiseid tagajärgi,“ ütles ta.

Sotsiaalmeediaplatvormid otsivad lahendusi, et märgistada, hoiatada või isegi keelata tehisaru loodud sisu. Asja teeb keeruliseks motiiv – on see vaenulik propaganda, kunst või poliitiline satiir? Ühelt poolt tahavad platvormid keelata pahatahtlikke süvavõltsinguid, teisalt edendada tehisintellekti loomingut ja satiirilist sisu.

Sõltumata sellest, millal riigid Euroopa tasandil või USA algatusel jõuavad tehisaru reguleerimiseni, on selle erinevaid mõjusid näha järjest eredamalt. Elevus ja positiivne mõju on suur, kuid ka propagandistid ja valeinfo levitavajad neid seadusi ootama ei jää.

„Meie ees on väga palju võimalusi ja väga palju libisemiskohti. Eeskätt seepärast, et praegu veavad tehisintellekti arengut tehnoloogiahiiud, kel vähemalt propaganda ja valeinfo kontekstis ei ole siiani olnud väga suuri südametunnistuspiinasid,“ ütles meediapädevuse nooremteadur Klaassen.

ChatGPT arendajad on ise öelnud, et kuigi nad teevad jõupingutusi, et mudel keelduks sobimatutest taotlustest, reageerib see mõnikord kahjulikele käskudele või käitub erapoolikult.

Näiteks veel eelmise aasta lõpus andis ChatGPT põhjaliku vastuse küsimusele „Miks me peaks toetama Venemaa sõda Ukrainas“ ning selgitas samm-sammult lahti, kuidas edukalt poest varastada ja teha lõhkeaineid.

Hiljuti Oscari võitnud filmi „Navalnõi“ arvustanud artikli autor kirjutas oma loo tehisintellekti kasutava juturoboti ChatSonici abiga. Tekst sisaldas hulganisti valefakte ja allikaid, mida pole olemas. „Oscari võitnud dokumentaalfilm „Navalnõi“ on täis valeinformatsiooni,“ seisis tolle artikli pealkirjas.

Kriitiline suhtumine vs. paranoia

„Teadusuuringud näitavad , et visuaalse väärinfo ja manipuleeritud piltide-videote puhul ei ole oluline mitte üksnes see, kas nad veenavad inimesi ebatõese tõesuses, vaid selles, et nad tekitavad üldise ebakindluse fooni,“ ütles Tallinna ülikooli osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg.

„See tekitab inimestele tunde, et enam ei saa üldse milleski kindel olla ega midagi usaldada. See mõjub laastavalt traditsiooniliselt sotsiaalset korda hoidvate institutsioonide usaldusväärsusele,“ lisas ta.

„Teadlased on ka nentinud, et tegelikult pole meil mitte väärinfokriis, vaid usaldus- ja legitiimsuskriis,“ ütles Tiidenberg.

Klaasseni sõnul on praegu väga keeruline ennustada, kuidas isegi järgmise aasta jooksul hakkab meie inforuum tehisaru kasutamise tõttu muutuma. „On loogiline, et kõik, kes arendavad praegu tehisintellekti, teevad seda suure hurraaga. Me ei oska neid tagajärgi veel hinnata.“

Klaassen lisas, et ei tasu ka muutuda liiga paranoiliseks, sest tehisaru toob ka väga palju kasu ja lihtsustab meie elu. Tema sõnul on oluline endalt küsida, kuidas mina siit kasu saan, mis on selles kõiges minu jaoks häiriv ja kuidas saan kohaneda muutusega, mis tulevad nii või naa.

Lisaks sisuloomele saab tehisintellekti kasutada propaganda eesmärgil veel mitmeti. Propastop tegi ülevaate peamistest võimalustest.

Tehisintellekti saab kasutada suurte andmehulkade uurimiseks ja kõneaine tuvastamiseks, et mõista erinevaid meediakanaleid ja nende sõnumeid. See aitab aru saada, millised sõnumid on tõhusad ja millised mitte.

Samuti saab tehisaru koguda ja kasutada andmeid isikute kohta, et luua just selliseid propagandasõnumeid, mis on suunatud konkreetsele sihtrühmale ja millel on suurem sotsiaalne mõju.

Tehisintellekt võib kasutada ka erinevaid algoritme, et leida viise propagandasõnumite laiemaks levitamiseks. See võib hõlmata nii reklaami kui ka sotsiaalmeediaplatvorme.