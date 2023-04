Valitsuses olles tekkis ettekujutus, et avalikkusele on täiesti selge, et koostöö jätkamine on võimatu, pärast lahkumist küsiti imestades – mis lahti? Mis tüli? Tüli ongi selleks, et seda lahendada. Lapsik ja kärsitu samm, ütles mulle Marko Tibar, kellest ma väga lugu pidasin. Meie pooldajatel oli raskusi meie mõistmisega.

Taani sõber, Uffe Ellemann-Jensen ütles – Siim, valitsusest ei minda ise ära! Sellest visatakse välja.

Järgnes kaks aastat riigikogu opositsioonis, mis polnud küll liiga meeldiv, aga oli selle eest kasulik ja õpetlik. Blokeerisime põllumajanduse kaitsetollide kehtestamise, kasutades esimest korda obstruktsioonitaktikat.

Seda aega varjutas minu kohtuasi, millest kirjutasin põhjalikult eespool. Oli raske aeg.

Aga järjekordsed valimised lähenesid. Oli vaja strateegiat ja taktikat.

Välisministriametis sain kõvasti kogemusi rahvusvahelise poliitika vallas. See oli põnev, see oli glamuurne, välisminister nautis avalikkuse armastust. Inimene on rindel, võitleb välismaiste kurjade jõududega.

Aga tegelikult olid minu vereringes peamised ikkagi rahanduse küsimused. Seda olin ma õppinud, see mulle meeldis. Ja rahanduspoliitika oli ka Reformierakonna liiderpoliitika.

Ideede puuduse all ma üldiselt ei kannata.

Maksud on riigi rahanduspoliitika põhiline instrument. See on põnev valdkond. Vanas Egiptuses korjas Joosep viljakasvatajatelt viiendiku vaaraole. Makse on vaja koguda, et rahastada kulusid. Mida vähem kulusid, seda vähem makse.

Maksupoliitika ajalugu on äärmiselt põnev. Ebaõiglane maksupoliitika on põhjustanud ülestõuse, valitsejate päid on maha raiutud. Õiglane maksupoliitika pole võimalik ilma demokraatiata. Inglastele sai see selgeks juba aastal 1215.

Õiglane maksupoliitika teeb ühiskonnale head ja toetab majanduse arengut.