KULTUURIBIIT | Bändi Uurikad basskitarristi Kädi Ülle playlist

„Chemtrails Over The Country Club“ - Lana Del Ray

Minu jaoks on see lugu, mille ma panen taustaks näiteks bussis sõites. Midagi, mida kuulata, kui tahan unistada oma suuri unistusi.

Selle lauluga tuleb meelde suvi, kui me Uurikatega mööda Eestimaad trippisime ja tihti tekkis tunne, et keegi võiks aja seisma panna, et saaksin seda hetke kauem nautida.

Väga emotsionaalne lugu, millest ma ilmselt kunagi ei tüdine. See täidab mu keha emotsioonidega, mida ma kirjeldada ei oska. Arvan, et see on mu kõige lemmikum laul.