Migreen, allergia või dermatiit? Uhuu-koolitaja lubab 150 euro eest haigused igavikku saata ja 1500 euro eest selgeltnägemist

Heidi Plumbergi koduleht on särav, informatiivne ja pakub paljusid koolitusi, neist kahte ka töötukassa koolituskaardiga. Plumberg on lõpetanud Tartu ülikooli majandusteaduskonna ettevõttemajanduse juhtimise ja väliskaubanduse õppesuunal ning tal on majandusmagistri kraad. Lisaks on ta Tartu ülikoolis õppinud täiskasvanute koolitamist ja läbinud Estonian Business Schoolis (EBS) ärimentori koolituse.