MÄLUPANK | Iris Metsmägi: kuidas me saime endale jumala ja orjad?

Kui loeme uudiseid iraanlaste vabadust nõudvatest meeleavaldustest, võime mõelda, et peale üldinimliku vabadusiha ei seo meid selle kauge maa ja rahvaga mitte miski. Keeleteadus ja arheoloogia aga osutavad, et kauges minevikus on meie esivanemate vahel olnud tihedad kontaktid, millest annavad tunnistust näiteks indoiraani ehk aaria laensõnad uurali keeltes. Mõnikümmend sellist sõna on pärandunud ka eesti keelde.