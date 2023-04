SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: tundub, et venelased said oma Stalingradi, aga teises võtmes

| via REUTERS

FOTO: 93RD MECHANIZED BRIGADE 'KHOLODN 93RD MECHANIZED BRIGADE 'KHOLODNYI YAR' | via REUTERS

Bahmuti linn püsib endiselt olulise kaitseliinina Vene okupantide pealetungi vastu - oluline osa linnast, kuigi mitte suurem, on endiselt Ukraina üksuste kontrolli all ning selle varustusteed pole läbi lõigatud. Kokkuvõttes võib öelda, et Vene üksuste viivitamine ja utiliseerimine kulgeb ukrainlastel üsna plaanipäraselt, kuigi raskelt.