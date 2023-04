Ukraina väel on siiski endiselt ülitugev võitlusvalmidus. Nad saavad kasutada moodsaid lääne relvi, mida on siiski vähe, niisamuti kui on puudu laskemoona. Seda, kui tõhus on olnud kuudepikkune reservväelaste väljaõpe, saab näha alles lahingus. Pole ka selge, kui valmis on kaitset hästi hoidnud ühiskond tegelikult rünnakul suuri inimkaotusi kandma. Paraku on kaotused pigem tõenäolised.