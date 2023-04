RAAMATUBLOGI: Mürgitamisõpik algajale

Raamatu pikem pealkiri kõlab: „Üksteist tapvat molekuli ja naid kasutanud mõrvarid.“ Ehk siis jutt käib mürkidest . Kuigi... Mis on mürk? Juba 16. sajandi alkeemik ja arst Paracelsus igatahes hoiatas: „Iga ravim on mürk, kõik oleneb annusest.“ Ja mitte ainult ravim... Isegi allikavesi võib tappa, kui seda liiga palju sisse kaanida.

Autori sõnul on mõrv õõvastav, kuid ohvri mürgitamine tekitavat kummalist morbiidset võlu. „Võrreldes keema tõusnud vere ja hetkeemotsioonide ajel sooritatud mõrvaga sobib mürgitamisega kaasnev planeerimine ja külm kalkuleerimine suurepäraselt juriidilise terminiga: kuritahtlikkus. Mürgitamine nõuab kavandamist ja ohvri harjumuste tundmist. See nõuab läbimõtlemist, mil moel mürki manustada: mõni mürk võib tappa minutite jooksul, teist jälle saab anda tasapisi, aja jooksul nii, et see kehas aja jooksul akumuleerub, kuid toob viimaks ohvrile siiski vältimatu surma,“ selgitab füsiloloogia ja biofüüsika professor Neil Bradbury.

Niisiis on „Tõhus doos“ – ja tapmiseks peab doos olema tõhus – õpperaamat, kuidas inimesi teise ilma saata, kuid mõistagi pole ajad enam need, kus arseeni ei suudetud tuvastada. Seega targem oleks mitte proovida.

Mürkide toime uurimine on andnud teadlastele uusi teadmisi inimkeha sisemiste mehhanismide kohta ning see on võimaldanud luua uusi ja tõhusaid ravimeid. Uurimistöö sõrmkübara mürkide mõjust tipnes südameravimi loomisega, teadmised belladonna kohta aitavad ravida mitut häda, sh isegi keemiarelva kahjustusi. Ükski keemiline ühend pole loomuomaselt hea ega halb, oluline on, milleks seda kasutatakse ja milline on tõhus doos. Olgu eesmärk siis elu võtta või säilitada.