HÕFF-i SOOVITUSED: sõjast maha jäetud armetud hinged, mäss vanglalaeval ja USA filminduse veidraim vaimusünnitis

Ameerika filminduse kõige veidram vaimusünnitis linastub taas HÕFF-il. „The Roomile“ on raske anda lühikirjeldust, mis annaks talle täit au. Saab ainult öelda, et „The Roomi“ režissöör, produtsent, stsenarist ja peamine näitleja Tommy Wiseau võttis paarikümne aasta eest kuskilt (on spekuleeritud, et tegemist võis olla maffia rahapesuprojektiga) kuus miljonit dollarit ja tegi erilisi oskusi omamata filmi, mille iga stseen on läinud niivõrd rappa, et on saanud komöödiakullaks. Kui tänavusel HÕFF-il on üks film, mida on vaja kindlasti vaadata, siis see on „The Room“.