Hardi Volmer: ühiskond käib nüristumise teed

Kes siis Hardi Volmerit (65) ei tea. Unustamatu ja igielav Singer Vinger, mängu- ja nukufilmid, surematu „Pehmed ja karvased“. Volmer ei salga, et kuulus on tore olla: kõik naeratavad talle. Loomeelu vähem tore pool tuleb esile siis, kui jutuks tulevad tegemata jäänud filmid. Selgub, et lausa kaks kolmandikku toredaid plaane pole kinolinaküpseks saanud, põhjuseks ikka see neetud rahapuudus.