JUHTKIRI | Lihtne on saada kasulikuks idioodiks

Üllatav on hoopis see, et mõningal määral Kremli plaan päriselt töötab, kuigi meetodid on tuntud ja läbinähtavad. Hoolimata sellest, et Venemaa Ukrainas sooritatud kuritegude tõttu ei ole vaja suurt kujutlusvõimet, et mõista, milline katastroof oleks Eestile tagasi Vene võimu alla kukkumine.