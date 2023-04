FAKTIKONTROLL | HIMARS-id ei hakka lendama Nursipalust Soodlasse

Pooletunnises videos arutlevad omavahel KOOS-i nõukogu liige Julia Smoli ning samuti liikumises KOOS tegevad ja end „avaliku elu tegelasteks“ nimetavad Igor Hopp ja Sandra Sirge.

Kogu jutu taustaks on KOOS-i liikmete tõdemus, et Eestil polevat end kellegi eest kaitstagi. „Milleks on meil sõjalist polügooni vaja? Kelle eest me end kaitseme? Venemaa? Neil pole meid vaja, meil pole naftat, kulda, ega midagi,“ sõnas Julia Smoli.

Bessedin jagas videot vähemalt 11-sse Facebooki gruppi, sh kolme KOOS liikumise gruppi ja kahte „Tallinlaste“ gruppi. Youtube’i videot on vaadatud üle 16 000 korra ja sel on pea 500 kommentaari. „Koos-Vmeste“ TikToki kanalil ripub sama video kolmes osas, millel on kokku üle 31 000 vaatamise.

Faktikontroll võttis ette videos kõlanud väited.

Nursipalu, Soodla ja HIMARS-id

Väide: „Õppused hakkavad toimuma nii, et Himarsid hakkavad lendama Nursipalust Soodlasse ja tagasi,“ ütleb Julia Smoli kohe video alguses. „Loodan, et ükski Himars ei maandu kuskile valesse kohta, kuid kõik on võimalik.“

„2023. aasta on, mulle tundub, viimane iseseisvusaasta. Ja mul on väga valus sellepärast,“ jätkab Smoli.

Riigi kaitsekulude suurendamist ja harjutusväljade arendamist tõlgendavad nad aga sõja eskaleerimisena. „Kõik see sõjaretoorika Nursipalu ja Soodla polügoonide ümber viib meid vaid lähemale sõjalisele pingele Eestis endas. […] 20 minuti kaugusel Tallinnast avatakse sõjaväepolügoon, kuhu tulevad ka NATO jõud,“ ütleb Sandra Sirge. „Umbes 40 000,“ lisab Smoli. „Nende jaoks ehitatakse praegu infrastruktuuri. […] Ma ei taha sõda oma aknast näha,“ jätkab Sirge.

Kuidas on asi tegelikult?

„HIMARS-i süsteemiga ei ole plaanis hakata laskma Nursipalust Soodla harjutusväljale,“ kinnitas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

„Juba praegu harjutatakse Eestis raketiheitjasüsteemide kasutamist kaitseväe keskpolügoonil ja relvade ohualad mahuvad sinna täielikult ära,“ ütles Kalmaru.