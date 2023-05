Vereloik hotelli põrandal ja mäluauk. Välisreisil uimastamise ohvriks langenud pereemad on politseis pettunud

„Oli meie puhkuse viimane päev. Kell pool kaksteist läksime hotelli baari, sest mõtlesime, et pole mõtet magama jääda, kolme tunni pärast pidime juba hakkama lennujaama sõitma.“ Nii kirjeldab kolme lapse ema Mari (nimi muudetud – toim) ühes Lõuna-Euroopa linnas veedetud ja saatuslikuks kujunenud aprilliööd, mis teda Eestis politseisse pöörduma pani. Mari ja tema saatusekaaslane Karin (nimi muudetud – toim) on 40. aastates pereemad, kelle mõistus tõrgub siiani uskumast, et nendega võis juhtuda midagi sellist, mis juhtus.