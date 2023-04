SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: kui enne oli Bahmutis põrgu, siis nüüd on põrgu kaheksakordne

Vähesed veel püstiseisvad majad on Bahmutis erakordselt tiheda tule all

Venelased liiguvad seal vähehaaval edasi, kuna aktiivse rindejoone pikkus on kõigest paar kilomeetrit ja okupantidel on sinna koondatud kõik reservid. „Strateegilist sügavust“ seal linnas opereerimiseks kaitsjatel sisuliselt enam pole. Paarikilomeetrine lõik on sügavusega 0,7–1,2 kilomeetrit – nii palju on seda lääne-Bahmuti linnaosa jäänud.