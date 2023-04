Siin on ilmselt erinevaid nii-öelda koolkondasid. Üks ütleb, et korruptsioon ning sellega võitlemine tasub maha vaikida, kuna see meenutab, et Ukrainas on korruptsioon ning see on „vesi propagandaveskile,“ mis proovib Kremliga eesotsas õõnestada usaldust Ukraina vastu.