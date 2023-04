PÄEVA TEEMA | Lavly Perling: Ukrainas juba klaaritakse reeturitega arveid - ka väljaspool õigussüsteemi

Kiievi vabastamiseni rääkisid ukrainlased, et korruptsiooniga on nüüd lõpp. Sõda on puhastustuli, mis korruptsioonist üle käib ja siis on see kaob. Nii arvasid paljud. Rindelt koju käivad mehed pidavat ka täna ütlema, et kui veel korruptanti näevad, lasevad maha. Sõja esimese aasta jooksul on kahjuks paljuga kohanetud ning vaikselt tunnistatakse, et sõda pole korruptsiooni võitnud.