KULTUURIBIIT | Metsosopran Iris Oja playlist

Iris Oja ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Klassikalise lauljana on mul tegelikult piinlik, kui vähe ma kuulan vabal ajal klassikalist muusikat. Ma ei oska seda lõdvestunult kuulata, ikka kipub elukutseline kõrv sekkuma. Enamasti kuulan muusikat kusagil teel olles, mis ilmselt mõjutab ka mu kuulatava muusika iseloomu.

Kipun kuulama muusikat esitajate järgi - kui esitaja meeldib, siis meeldib ka enamus tema esitatud asju, ehkki on muidugi lugusid ja eriti konkreetseid versioone lugudest, mis rohkem puudutavad.“

Veljo Tormis - Raua needmine

Alustan klassikaga - üks enim mind mõjutanud elamusi oli kunagi lapsepõlves vinüülilt kuuldud Veljo Tormise koorimuusika. „Raua needmine“ on lugu, mis ei saa jätta küll ühtki eestlast külmaks, ka seda ise lauldes on alati külmavärinad üll. Täna jälle rohkem aktuaalne teos. Sügavamad emotsioonid on aegadest, mil soolo-osi laulsid Turi ja Vurma, aga kel võimalik videot vaadata, soovitan muidugi eriti seda EFK 1985 aasta salvestust.

George Bizet' - Seguidilla

Paljud noored mezzod on rohkem või vähem tutvunud George Bizet' ooperiga „Carmen“ - üks pigem väheseid oopereid, kus madalama häälega kangelanna on noore ja veetleva naisena peaosas. Siiski on minu jaoks eriti huvitav just häälega näitlemine, ja võluvamat kui Jessy Normani lauldud Carmeni „Seguidilla“ ei ole ma mitte kunagi kohanud.

Shirley Bassey - If You Go Away

Üks laul, mida võin kordi ja kordi uuesti kuulata, on Shirley Bassey lauldud Jacques Brel´i „If You Go Away“, eriti 1967. aasta salvestus plaadilt „And We Were Lovers“. Ma naudin väga, kui hästi ta on esile toonud teksti erinevad karakterid, iga häälevärv, iga pausi pikkus on sellest mõjutatud. See on häälelise näitlemise meistriklass.