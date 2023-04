Venemaa on külvanud surma peamiselt Ukraina selles piirkonnas, kus enne sõda elasid valdavalt vene keelt rääkivad inimesed. Nüüd kurdab Venemaa, et selle piirkonna ukrainlased on oma kunagised soojad tunded Venemaa suhtes asendanud vihkamisega ning nad minevat vabatahtlikult üle ukraina keele rääkimisele.