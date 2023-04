Näiteks, laulupidu ei ole ükskõik milline pidu, kus ka lauldakse, vaid eestlaste jaoks tähistab see suurt ja püha sündmust. Milline laul või muusika sinna sobib, selle üle me vaidleme, sest sel kohal, sündmusel ja sõnal on märgiline tähendus. Või surnuaed, mis pole ju suvaline aed, milles on surnud inimesed, vaid püha paik, kus puhkavad meie vanaemad ja vanaisad.