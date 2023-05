Kaitsepolitseilt prooviti Tallinna Sadama kriminaalasjas arestitud raha kohtu abil kätte saada

Juba 2018. aastal hakkas üks osaühing Harju maakohtu kaudu küsima kaitsepolitseilt (kapo) tagasi „alusetult saadud“ 879 863 eurot ja 50 senti. Pole keeruline mõista, et selle nõudmise puhul on tegemist Tallinna Sadama kriminaalprotsessis riigi valdusse hoiule võetud varaga, sest sendipealt selline summa oli Tallinna Sadama kaasuses arestitud Tallinna Sadama eksjuhilt Allan Kiililt, kes suri haiguse tõttu 2021. aasta suvel. Kui Kiil 2020. aasta lõpus raske haiguse tõttu kohtupidamisest vabastati, päästeti aresti alt ka talle kuulunud vara, välja arvatud just need ligi 900 000 eurot, mis olid rahapesu objektina ära võetud. See raha püsis edasi kapo hoiul, sest arestitud vara on alati uurimisasutuse valduses.