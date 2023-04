„Kui ma kuulen sõna „kultuur“, siis tähendab see, et keegi tuleb raha nõudma.“

Nõukogude ajast on meeles, et jaoskonnaarstide süsteem funktsioneeris talutavalt, ja ka haiglad toimisid (isa kogemus, kelle tervis läks väga kehvaks). Aga meeles on ka tervishoiuasutuste nigel seisukord ja mis peamine, heade arstide juurde pääsemiseks tuli kasutada nõukogude aja põhivaluutat – tutvusi.