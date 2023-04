Maarika Niidumaa: Nursipalu harjutusväljaku laiendamine on igas mõttes seadusevastane

Eesti Vabariigi peaministrina olete öelnud, et Eesti on õigusriik. Samal ajal menetletakse kiirkorras seadust eesmärgiga mitte rakendada olemasolevaid. Kaitseminister Pevkur on kirjutanud alla eelnõule, mille kohaselt võiks tulevikus rajada militaarseid harjutusvälju ilma loodusele ja inimestele mõju hindamata. Seadusemuudatus ei puudutaks ainult Nursipalu militaarse harjutusvälja laiendamist, vaid selline sõjaväejuhtide dikteeritud menetlus tahetaksegi teha normiks. Nursipalu rahvas nõuab ning Võrumaa ootab valitsuselt seaduste täitmist ja demokraatlikule riigile kohast menetlust.