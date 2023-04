JUHTKIRI | Slava Ukraini tuleks laiali saata

Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskõil oli tahtmatult õigus, kui ta ütles, et nemad teavad väljendit „Slava Ukrainõ“ teises tähenduses. See (Au Ukrainale) on parool, mis aitab raskustes vaimu tugevana hoida. Vastus kõlab „Herojam slava!“ (Au kangelastele!)