Eelmise valitsuse keskkonnaminister ja uue valitsuse regionaalminister Madis Kallas (Reformierakond) arutas 18. aprilli „Esimese Stuudio“ saates metsanduse raiemahtude seost töökohtadega metsandussektoris. Kallas väitis, et „Metsandussektori töökohad ja raiemaht nii üks-ühele seoses ei ole. Seda ilmekalt näitab juba see, et viimase 15 aasta jooksul on raiemaht Eestis tõusnud väga suurtes numbrites ja tegelikult töökohti nii palju ei ole juurde tulnud, vaid [töökohtade arv] on jäänud pigem stabiilseks.“