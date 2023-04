NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Vene ärimehed mōistavad, et on viimne hetk põgeneda, sest „edasi on põrgu“

Kuigi juba kaua ja palju on räägitud „kevadisest vastupealetungist“ ning erinevad analüütikud on proovinud oletada, millal, kus ja mis kujul see algab, on varsti juba tõesti väidetavalt olemas vähemalt tehniline valmidus. Kuigi endiselt ei ole mõtet prognoosida ajastust ja pealetungi suundasid - ukrainlased on tuntud ka oma ebastandartsete lähenemistega - on USA Euroopa väejuhatuse ülema Christopher Cavoli sõnul kohal juba 98% pealetungiks lubatud relvastusest.