SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Prigožin ähvardab rindelt minema kõndida

Prigožini sõnumite mõistmisel on oluline teada, et sõjas võitlevad mõjupositsioonide pärast kolm grupeeringut, millest ühes on Prigožin ja tema liitlane on ka Ramzan Kadõrov, teine on nn kaitseministeeriumi grupeering (Sergei Šoigu – Valeri Gerassimov) ja kolmas FSB (kõneisik Igor Girkin). Prigožin kurdab telefoniintervjuus, et laupäeval tema üksused küll edenesid Bahmutis 100-150 meetrit, aga ebapiisava suurtükitule toetuse tõttu sai surma 94 tema võitlejat. Kui oleks rohkem suurtükkidest lastud, oleksid tema sõnul kaotused elavjõus olnud kordades väiksemad.