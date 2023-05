Läti valitsusele ohtlik aeg. Arstid hoiatavad, et tervishoiukriis tähendab tuhandete inimeste surma

Läti tervishoiusüsteemi probleemidest on räägitud aastaid, ent nüüd on need jõudnud kriitilisse punkti. Läti meedikute ühingu juht on hoiatanud, et alarahastatud süsteemis jõuab hiljemalt suveks kätte tõsine kriis. Meditsiinitöötajate ametiühingute hiljutisel ühiskoosolekul leiti, et kriisiks tuleb valmistuda nii esmaabi, ambulatoorse ravi kui ka erakorralise ravi vallas.