ARNOLD RÜÜTEL 95 | Riigimees, kel on eriline võime andestada neile, kes on tema vastu kasutanud lubamatuid võtteid. Ja see nimekiri pole lühike

1976. aasta sügisel immatrikuleeris põllumajandusakadeemia rektor Arnold Rüütel loomaarsti eriala esmakursuse üliõpilaseks Alar Karise. Elu näitas, et neile mõlemale oli määratud saada Eesti vabariigi presidendiks. Nüüdseks pole Eesti poliitikas vahetunud mitte aastad, vaid ajastud, kuid kahel presidendil on, millest rääkida. Kogemustel ja elutarkusel on kulla hind, sageli veel kõrgemgi.