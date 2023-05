Kuningas ei ole alasti! Loe, millised on Charles III riietumistõed

Charles ütles kolm aastat tagasi intervjuus Briti Vogue’i peatoimetajale, et tema juhtmõte on osta pigem üks kord ja korralik asi. „Ma hoian oma riideid, kuni saan neid kanda. Ma ei kannata asjade hülgamist. Jälestan toiduraiskamist, aga ka riiete raiskamist. Nagu me teame, on kehal komme aastate jooksul muutuda, ja vahel ei saa ma enam samu riideid kanda. Aga kui mul on võimalik lasta midagi paigata või korda teha, siis seda ka tehakse,“ selgitas Charles oma põhimõtteid.